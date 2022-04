«Better Call Saul»: Das Ende vom Anfang steht an - und Walter White

Da sich die Hauptstory von «Better Call Saul» vor den Geschehnissen aus «Breaking Bad» zuträgt, dürften wir noch einmal in den Genuss eines naiven Jesse und eines unbescholtenen Walter (mit Haaren) kommen, die einander nur sporadisch kennen. So oder so sagte Odenkirk, der während der Dreharbeiten zur finalen Staffel einen Herzinfarkt am Set erlitt, dass ein jeder grosse Lust bekommen wird, «Breaking Bad» noch einmal zu schauen.