«Better Call Saul», «Grace and Frankie» und Co.: Serien-Tipps im April

Amazon Prime Video

Ein grosser Hollywood-Name findet sich auch in der neuen Serie «Outer Range», die am 15. April bei Amazon Prime Video startet. Marvel-Star Josh Brolin verkörpert in der Mischung aus Drama und Mysterythriller den Rancher Royal Abbott, der mit seiner Familie in der Wildnis von Wyoming lebt. Eines Tages verschwindet eines der Familienmitglieder spurlos, dafür taucht am Rand des Anwesens der Abbotts ein seltsames schwarzes Loch auf.