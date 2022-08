Doch wie schon als der Anwalt von Kleinkriminellen bis hin zu den Drogenbaronen Albuquerques bewies der gute alte Saul, dass er am besten ist, wenn alles gegen ihn spricht - und so wieselte er sich als «Held» seiner eigenen Serie sogar zu einer Staffel mehr als der krebskranke Chemielehrer Walter (Bryan Cranston, 66). Am 16. August ist es nun gekommen: Nicht nur das Ende von Staffel sechs, sondern das Finale der gesamten Serie. Stolpert Jimmy «Saul» McGill so kurz vor der Ziellinie noch über sein Ego? Oder heisst es sowohl für ihn als auch für das Spin-off am Ende «Saul Goodman!» - «alles gut, Mann!»?