«Better Man»: Robbie Williams macht sich zum Affen

Der Affe diente Robbie Williams (50) bereits 2002 im Song «Me and My Monkey» als Metapher für seine Dämonen. Jetzt macht sich der Popstar im Biopic «Better Man» (ab 2. Januar 2025 in den Kinos) erneut zum Affen. Genauer gesagt: Regisseur Michael Gracey erzählt Williams' Lebensgeschichte in einem Musicalfilm nach – nur dass der Popstar darin von einem Schimpansen verkörpert wird.