Bettina und Christian Wulff sind erneut geschieden

Christian (66) und Bettina Wulff (51) haben nach fast 20 Jahren Beziehung und mehreren Höhen und Tiefen ihre Scheidung vollzogen. Der finale Termin fand am Mittwoch (13. August) am Amtsgericht in Burgwedel statt, das zum Bezirk des Landgerichts Hannover gehört. Das Büro des früheren Bundespräsidenten bestätigte das offizielle Ende der Ehe auf Nachfrage der «Neuen Presse» mit «Die Meldung wird bestätigt». Mehr wollte der Politiker demnach nicht sagen, ausser «privat ist privat». Und Bettina Wulff reagierte am Rande des Maschseefests darauf angesprochen lediglich mit einem «Das kommentiere ich nicht».