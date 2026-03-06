Bettina Zimmermann spricht über ihr Leben als Patchwork-Mutter

Die Serie thematisiert realistische Konflikte von Selbstständigkeit, Idealismus und wirtschaftlichem Druck. Inwiefern erkennen Sie darin Parallelen zu Ihrer eigenen beruflichen Laufbahn als Schauspielerin?

Zimmermann: Schon einige. Als Selbständige muss man immer alles im Blick haben. Dass genügend Arbeit vorhanden ist, dass das Wirtschaftliche funktioniert, um Familie, Geschäft und Co. finanzieren zu können. Bei Maya kommt der Faktor Idealismus hinzu, dass sie in erster Linie den Tieren helfen will, ihren Beruf also nicht aus Profitgründen ausübt. Da die Balance zu finden und sich selber treu zu bleiben, ist nicht immer einfach. Als Schauspielerin ist das natürlich ähnlich. Anfangs ohne Kinder und Familie ist man da freier, weil man ja nur für sich verantwortlich ist. In dieser Phase geht es nur um die Leidenschaft zum Beruf. Wenn man dann aber auch die Verantwortung für Kinder hat, muss man natürlich schauen, dass der Beruf auch wirtschaftlich funktioniert, man sich dabei aber auch treu bleibt und nur Filme annimmt, die man spielen möchte. Schauspieler/in zu sein in heutigen Zeiten, ist nicht immer einfach.