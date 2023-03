«Bettys Diagnose»: Neubesetzung der Titelrolle

Zu ihrem Ausstiegt sagt Annina Hellenthal: «Betty Weiss und ich befinden uns jetzt im siebten gemeinsamen Jahr in der Karlsklinik. Wir haben so viel zusammen erlebt und durchgestanden, gelacht und geweint, uns gemeinsam weiterentwickelt - jetzt, spüre ich, ist es für uns beide an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und uns neuen Herausforderungen zu stellen.» Sie blickt dankbar auf die vergangenen Jahre zurück: "Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin sehr dankbar für diese besondere Zeit und für die Chance, an dieser Rolle wachsen zu dürfen.