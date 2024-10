«Beverly Hills, 90210»-Schauspieler Nicholas Pryor ist gestorben

Vom Theater zum TV

Der vielbeschäftigte Schauspieler kam als Nicholas David Probst am 28. Januar 1935 in Baltimore zur Welt. Er entdeckte bereits in jungen Jahren seine Leidenschaft und wirkte früh an verschiedenen Theatern mit. Nach seinem College–Abschluss 1956 trat er von 1957 bis 1959 in vier Broadway–Stücken auf. Seine ersten Engagements in Seifenopern hatte er 1958 in «The Brighter Day» und 1959 in «Young Dr. Malone».