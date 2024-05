«Beverly Hills, 90210»-Star Tiffani Thiessen: Trauer um ihren Vater

Dafür dankt sie ihrem Vater

Thiessen schrieb weiter, dass der Verlust ihr das Herz breche, aber es sei ein Trost für sie, dass er nun in Frieden ruhe. «Ich verspreche dir, dass ich auf Mama aufpassen und mich um sie kümmern werde, wie du es über 60 Jahre lang getan hast. Danke, dass du so ein hingebungsvoller Ehemann warst und mir gezeigt hast, was ein wahrer Gentleman ist. Danke, dass du ein wunderbarer Papa und Opa bist und für uns da bist. Aber vor allem danke, dass du mich so liebst, wie du es immer getan hast. Egal was passierte, du hast mich unterstützt und warst mein grösster Fan. Ich habe es geliebt, dich stolz zu machen.»