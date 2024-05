«Beverly Hills Cop: Axel F»: Neuer Trailer zum Netflix-Film

Darum geht es in «Beverly Hills Cop: Axel F»

In «Beverly Hills Cop 4» wird das Leben von Axel Foleys Tochter (Taylour Paige, 33) bedroht. Daraufhin tut sich der Detective mit einem neuen Partner (Joseph Gordon–Levitt, 43) sowie seinen alten Freunden Billy Rosewood (Judge Reinhold, 67) und John Taggart (John Ashton, 76) zusammen, um eine grossangelegte Verschwörung zu bekämpfen, die nicht nur in die Unterwelt von Los Angeles hineinreicht, sondern auch in höchste Polizei–Kreise.