Bevor die Mama plaudert: Emma Roberts bestätigt Verlobung

Emma Roberts und Cody John sind also noch zusammen

Emma Roberts ist unter anderem bekannt aus Filmen wie «Wir sind die Millers» und «Nerve» sowie aus Serien wie «American Horror Story» oder «Scream Queens». John war in den vergangenen Jahren ebenfalls als Schauspieler in kleineren Rollen in Serien wie «Navy CIS» und «The Rookie» aktiv.