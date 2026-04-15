Bevor er Vater wurde: Harry musste sich von Vergangenheit «reinigen»

Kinder sind ein «Upgrade» ihrer Eltern

Laut BBC erklärte er bei dem Event zudem: «Die Welt um uns herum hat sich massiv verändert, daher wird die Elternschaft in keiner Weise so sein, wie wir sie erlebt haben.» Er sehe, wie sich das Eltern–Dasein ständig weiterentwickele: «Aus meiner Sicht sind unsere Kinder unsere Upgrades.» Er fügte mit Anspielung auf König Charles (77) hinzu: «So wurde es mir zwar nicht beigebracht, aber das ist meine Sichtweise. Damit will ich nicht sagen, dass ich ein Upgrade meines Vaters bin oder dass meine Kinder ein Upgrade von mir sind.» Der Ansatz, den er verfolge, sei, zu wissen, «dass angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Welt die Kinder, die wir in der heutigen Welt grossziehen, ein Upgrade sein müssen».