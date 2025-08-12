«Bevor es zu spät ist»: Madonna bittet Papst um Reise nach Gaza

Madonna: «Ich ergreife keine Partei»

Dass Madonna ausgerechnet am Geburtstag ihres Sohnes Rocco (25) am 11. August diesen Hilferuf veröffentlichte, ist bezeichnend. Das beste Geschenk, das sie ihm machen könne, sei es, alle Menschen dazu aufzurufen, den unschuldigen Kindern im Gazastreifen zu helfen, erklärte sie. Ebenso wie sie selbst sollten die Menschen spenden, denn sie wolle «alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Kinder vor dem Hungertod zu bewahren». Madonna betont in ihrem Appell ihre neutrale Haltung. «Ich zeige nicht mit dem Finger, gebe niemandem die Schuld oder ergreife Partei», stellte sie klar. Gleichzeitig erwähnte sie das Leid der Geiselfamilien und betete für deren Freilassung.