Bewaffneter Mann vor dem Haus von Alexandra Daddario verhaftet

Alexandra Daddario: Bekannt aus «Percy Jackson» und «Baywatch»

Alexandra Daddario spielte zuletzt in der Serie «The White Lotus», die in Deutschland im Sommer 2021 bei Sky Atlantic lief. Ihren Durchbruch feierte die Schauspielerin als Annabeth Chase in den «Percy Jackson»-Filmen (2010-2013). An der Seite von Superstar Dwayne Johnson (49) trat sie in «San Andreas» (2015) und in der Kino-Neuauflage der Kultserie «Baywatch» auf.