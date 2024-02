Bewegend: Paul McCartney enthüllt Bedeutung von «Yesterday»-Songzeile

War Mutter Mary die wahre Inspiration für «Yesterday»?

«Einige haben mir nahegelegt, dass [‹Yesterday›] ein Lied über den Verlust meiner Mutter sei. Dazu habe immer gesagt: ‹Nein, das glaube ich nicht›», sagt die Beatles–Ikone mit Blick auf die bewegenden Textzeilen von «Yesterday». Doch mittlerweile sei sich McCartney in dieser Frage nicht mehr so sicher. So vermutet er stattdessen, dass einige Zeilen des Lieds unbewusst von seiner Mutter inspiriert sein könnten. Dazu zählt er etwa die Passage: «Why‹d she have to go? I don›t know, she wouldn't say.», was auf Deutsch übersetzt heisst: «Warum musste sie gehen? Ich weiss es nicht, sie würde es nicht sagen.»