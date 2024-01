Bewegende Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg

Gleichzeitig übte sie sich in Humor. So sei die Familie oft in «gemeinschaftlicher Sorge um ihn» gewesen. Das sei Alltag geworden. Nur in diesem Jahr hätte die Mama, Ingeborg Schäuble (80), diese «Sorgenrangliste» dank «Zwischensprints» durcheinander gebracht. Ingeborg Schäuble verletzte sich bei einem Fahrradunfall im Juni schwer und musste anschliessend in die Reha. Seine beiden bereits verstorbenen Brüder würden im Himmel bereits warten, so Strobl weiter, denen fehle noch der dritte Mann zum Skatspielen. Zudem müssten auch dort weltpolitische Probleme gelöst werden.