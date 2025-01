Bewegende Worte: Cathy Hummels gratuliert «Lieblingsmenschen»

So beeindruckt Sohn Ludwig seine Mutter

«Happy Birthday, mein Lieblingsmensch», schrieb Hummels am 11. Januar zu einer Reihe von Fotos und Videos in dem sozialen Netzwerk. Und weiter: «Heute wirst du sieben und ich kann nicht glauben, dass du schon so gross bist.» Auf einem in dem Beitrag zu sehenden Video bläst Ludwig alle seine Geburtstagskerzen auf einen Schlag aus – was seine Mutter sichtlich beeindruckt.