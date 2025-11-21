Bewegende Worte: Peter Maffay trauert um Tabaluga-Zeichner Helme Heine

Rolf Zuckowski: «Ein grossartiger Weggefährte»

Dazu schrieb der Sänger: «Vier Jahrzehnte Freundschaft, und dann der Riss, plötzlich und unerwartet. Man fällt in die Stille. Erst wenn jemand geht, wird einem wirklich bewusst, welche Bedeutung dieser Mensch für einen hat und haben wird.» Die Welt verdanke Helme Heine «den wunderbaren kleinen Tabaluga. Dessen Werte haben wir versucht, gemeinsam zu leben». Am Ende fügte Maffay an: «Helme wird immer bei uns sein, auch über seinen Tod hinaus. Gute Reise, mein Freund.»