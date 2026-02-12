Bewegende Zeilen und Fotos: Hollywood trauert um James Van Der Beek

Van Der Beek wurde 1998 durch die Rolle des Dawson Leery in «Dawson's Creek» weltberühmt. Die Teenie–Serie lief sechs Staffeln lang bis 2003. Sein damaliger Co–Star Joshua Jackson (47), der in der Serie seinen besten Freund Pacey spielte, hatte einst über ihn gesagt: «Er ist der, den alle lieben.» Kollegin Michelle Williams bescheinigte ihm laut «People» damals eine «Cary–Grant–Qualität» – er sei «anmutig, bescheiden und cool». Van Der Beek selbst blieb trotz des Ruhms bodenständig und sagte über die Rolle einmal: «Ich verstehe ehrlich nicht, wie jemand davon ein grosses Ego bekommen könnte – denn man ist es ja nicht selbst.»