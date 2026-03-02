Bewegender Moment bei Actor Awards: Catherine O'Hara posthum geehrt

Seth Rogen hält emotionale Rede

Bei den Actor Awards nahm Seth Rogen den Preis in ihrem Namen entgegen und sagte vor dem Publikum aus Hollywoodstars: «Ich weiss, dass es ihr eine Ehre gewesen wäre, den Preis von Kollegen zu erhalten.» Er fügte hinzu: «Ich habe natürlich über die Zeit nachgedacht, die ich glücklicherweise mit ihr verbringen und mit ihr arbeiten durfte.» Etwas, das ihn in den letzten Wochen besonders beeindruckt habe, sei ihre Fähigkeit gewesen, «grosszügig, freundlich und liebenswürdig zu sein, ohne jemals ihre eigenen Talente zu schmälern».