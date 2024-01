Bewegender Moment bei den Emmys: «Friends»-Titelsong für Matthew Perry

Bei der Emmy–Verleihung am Montag wurde auch wieder den verstorbenen Stars gedacht. Für «Friends»–Star Matthew Perry (1969–2023) liessen sich die Macher eine emotionale Ehrung einfallen. Charlie Puth (32) begleitete am Piano die Bilder der Verstorbenen, die auf einer Leinwand eingeblendet wurden. In der Mitte des musikalischen Tributs schwenkte Puth zu einem ganz besonderen Lied um: «I'll Be There for You».