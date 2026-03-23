Bewegender Post von Boris Becker: Patchwork-Familientreffen in Mailand

In Mailand scheint für Boris Becker (58) gerade alles zusammenzupassen. Der ehemalige Tennis–Weltstar hat auf Instagram Fotos aus der norditalienischen Metropole veröffentlicht, die sein Patchwork–Familienleben beinahe vollständig abbilden. Beckers einziger Kommentar zum bewegenden Familientreffen lautet: «Die Familie.»
Zu sehen sind auf den Aufnahmen neben Becker selbst seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sowie das gemeinsame Baby Zoe Vittoria, das Ende des vergangenen Jahres zur Welt kam. Es ist das fünfte Kind des gebürtigen Leimeners. Auch Beckers ältester Sohn Noah (32) ist auf den zauberhaften Familienbildern zu sehen. Dessen Freundin, die Musikerin Brittany Fousheé, war auch vor Ort. Stolz hält Noah seine kleine Schwester im Arm.
Frühere und aktuelle Liebe Seite an Seite
Was die Bilder besonders macht: Auch Barbara Becker (59) ist dabei. Die Ex–Ehefrau des einstigen Wimbledon–Champions hat vor gut einem Jahr Miami den Rücken gekehrt. Jetzt lebt sie ebenfalls in Mailand, fast Tür an Tür mit ihrem früheren Ehemann. Mit dabei ist ihr neuer Partner Marcello, ein italienischer Unternehmer. Für Beckers Söhne Noah und Elias bedeutet das eine praktische Lösung: Wer Vater und Mutter besuchen will, kann das künftig mit einer einzigen Reise erledigen.
Einblicke ins Familienleben
Ein weiteres Foto der Bilderreihe zeigt Noah, Brittany Fousheé und Papa Boris beim Essen in einem Mailänder Restaurant. Nach seinem Sohn hält auch der stolze Vater auf einer weiteren Aufnahme Baby Zoe in den Armen.
Boris Becker gewährt seinen Followerinnen und Followern regelmässig auf Instagram Einblicke in sein Privatleben. Zuletzt zeigte er sich dort als Tennis–Nachhilfelehrer seiner Frau Lilian. Einige Zeit zuvor, Ende Februar, besuchten die Eheleute gemeinsam die Boss–Modenschau bei der Fashion Week in Mailand. Auch hiervon teilte Boris Becker auf Instagram Eindrücke.