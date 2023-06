Monica Lierhaus (53) ist zurück im TV-Studio. Am heutigen Montagabend (19. Juni) hat die bekannte Journalistin den Sportteil bei «RTL Aktuell» (18:45 Uhr, RTL und RTL+) moderiert. Für Lierhaus ein besonderes Comeback, stand sie doch nach 14 Jahren erstmals wieder live in einem TV-Studio vor der Kamera. «Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen. Sensationell», erklärte eine sichtlich bewegte Lierhaus zu Beginn der Nachrichtensendung.