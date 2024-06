Beweise vernichtet? Prinz Harry muss gelöschte Nachrichten erklären

Wie unter anderem die «Daily Mail» und die BBC berichten, forderte NGN in einer vorläufigen Anhörung am Donnerstag (27. Juni) den Richter Timothy Fancourt dazu auf, den Duke of Sussex und sein Anwaltsteam anzuweisen, eine Reihe von Dokumenten vorzulegen, die möglicherweise für den Fall relevante Beweise enthalten könnten. Dazu sollen unter anderem Nachrichten gehören, die Prinz Harry mit J. R. Moehringer (59), dem Ghostwriter seiner Autobiografie «Reserve» (engl. «Spare»), ausgetauscht habe.