Beyoncé: Album «Renaissance» erobert Chartspitze und sorgt für Rekord

Beyoncé (40) erobert in ihrem Heimatland USA aus dem Stand die Spitze der Charts. In der ersten Release-Woche setzt sich ihr siebtes Solo-Studioalbum «Renaissance» mit 332.000 verkauften Einheiten sogleich auf die Top-Position der Billboard-200-Albumcharts. Zugleich wird Beyoncé mit «Renaissance» zur ersten Künstlerin, deren ersten sieben Studioalben an der Spitze der US-Bestenliste debütierten - ein beeindruckender Rekord.