Beyoncé droht Trump-Wahlkampagne mit Unterlassungsklage

Kurz zuvor hatte sich die Kanadierin Céline Dion (56) gegen die Nutzung ihres Songs «My Heart Will Go On» gewehrt. Die Sängerin stellte am 10. August in einem Statement in den sozialen Medien klar, dass die Nutzung des Songs bei einem Auftritt in Montana «in keiner Weise autorisiert gewesen» sei. Zudem lege Dion Wert darauf, dass diese oder ähnliche Nutzungen in Zukunft ausbleiben.