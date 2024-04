Beyoncé enthüllt ihre Haarpflege-Routine - und ihre Naturlocken

Beyoncé (42) sorgt in diesem Jahr nicht nur mit neuer Musik für Aufsehen. Im Februar brachte die Sängerin auch ihre Haarpflege–Marke Cécred auf den Markt. Damit tritt sie im weitesten Sinne auch in die Fussstapfen ihrer Mutter Tina Knowles (70), die 1990 einen sehr erfolgreichen Hair–Salon in Houston eröffnete. In einem neuen Video auf Instagram zeigt Beyoncé nun ihre eigene Haarpflege–Routine mit Produkten ihrer eigenen Marke.