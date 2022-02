Beyoncé gegen Billie Eilish: Spektakuläres Song-Duell bei den Oscars

Und dann ist da noch Diane Warren (65). Die auf Filmsongs spezialisierte Komponistin war bereits zwölfmal in dieser Kategorie nominiert - ohne einmal zu gewinnen. 2022 ist sie zum fünften Mal in Folge im Rennen. Mit dem Song «Somehow You Do» aus dem in Deutschland kaum beachteten Film «Four Good Days» soll es endlich klappen.