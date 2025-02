Beyoncé gibt Daten für «Cowboy Carter Tour» bekannt

Sechs Termine in Europa, bislang kein Konzert in Deutschland

Auch in der Sparte «Bestes Country–Album» wurde die US–Amerikanerin mit dem Musikpreis ausgezeichnet und gewann einen Grammy in der Kategorie «Beste Country–Duo/Gruppenleistung» für ihr Duett «II Most Wanted» mit Miley Cyrus (32). Von der Country–Kompetenz des Pop–Stars können sich die Franzosen bei zwei Auftritten in Paris Ende Juni überzeugen. Nach nur zwei Städten in Europa geht es für weitere Konzerte in Houston, Washington D.C. und Atlanta zurück in die Vereinigten Staaten, wo am 11. Juli ihre Tour endet.