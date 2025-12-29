Beyoncé ist jetzt eine Milliardärin

Geschäftsfrau mit eigenem Imperium

Neben der Musik hat Beyoncé längst ein Geschäftsimperium aufgebaut. Im Februar 2024 launchte sie ihre Haarpflegemarke Cécred, ausserdem vertreibt sie mit SirDavis ihren eigenen Whiskey – benannt nach ihrem Urgrossvater Davis Hogue, der einst als Farmer und Schwarzbrenner arbeitete. Hinzu kommen lukrative Werbedeals: Allein ihre Kampagne für Levi's brachte ihr geschätzte zehn Millionen Dollar ein. Die spektakuläre NFL–Halbzeitshow an Weihnachten, von Fans bereits «Beyoncé Bowl» getauft, soll ihr weitere 50 Millionen Dollar eingebracht haben.

Insgesamt verdiente Beyoncé laut «Forbes» im Jahr 2025 vor Steuern rund 148 Millionen Dollar – das macht sie zur drittbestbezahlten Musikerin der Welt.