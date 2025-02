Beyoncé kündigt «Cowboy Carter»-Tour an

Die Queen des Pop wagt sich auch live in neue Gefilde: Superstar Beyoncé (42) hat am Samstagabend über Instagram ihre «Cowboy Carter Tour» für das Jahr 2025 angekündigt. Die Tournee wird die mehrfache Grammy–Gewinnerin erstmals als Country–Künstlerin präsentieren und ihr aktuelles, für elf Grammys nominiertes Album «Cowboy Carter» in den Mittelpunkt stellen.