Beyoncé: Mit 35 Grammys zu Grammy-Queen

Es gibt Rekorde, die für die Ewigkeit gemacht scheinen. Und dann gibt es Beyoncé (44). Die Sängerin aus Houston, Texas, hat sich mit 35 Grammy Awards und 99 Nominierungen einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert, den ihr so schnell niemand streitig machen wird. Laut dem «People»–Magazin hält sie damit beide Rekorde – sowohl für die meisten Siege als auch für die meisten Nominierungen aller Zeiten.