Beyoncé posiert nackt für ihr neues Country-Album

«act ii» –nach House–Abstecher nun Country–Ausflug

Fans weltweit fragen sich aber nicht nur, was Beyoncé mit ihrer Nackt–Pose ausdrücken will. Sie wundern sich auch über den Aufdruck auf ihrer Schärpe: «act ii BEYINCÉ» steht dort. «act ii» erklärt sich durch Beyoncés Ausflug in andere Musik–Genres ausserhalb ihres angestammten R‹n›B–Reichs. Nach einem Album im House–Style macht die in Texas aufgewachsene dreifache Mutter mit «Cowboy Carter» nun einen Abstecher in die Country–Welt. Der verläuft bislang – wie alles, was die multibegabte Sängerin anfasst – überaus erfolgreich. Die beiden bislang veröffentlichten Singles «Texas Hold‹Em» und «16 Carriages» verkauften sich glänzend. Mit «Texas Hold›Em» stand sie sogar als erste schwarze Frau auf Platz eins der Country–Charts.