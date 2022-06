In der Nacht von Montag auf Dienstag (21. Juni) veröffentlichte Beyoncé (40) eine langersehnte neue Single mit dem Namen «Break My Soul». Bereits am Vortag kündigte die Sängerin den Release des Songs mit einer kryptischen Instagram-Bio an. Auf YouTube erreichte das Lyric-Video nach wenigen Stunden bereits rund zwei Millionen Klicks und auch in den Top Ten der deutschen Trends befindet sich der Clip. Doch wie finden die Fans den Dance-Track mit Rap-Elementen?