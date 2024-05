Beyoncé sorgt für neuen Hype: Alle tragen Denim-Looks von Levi's

Michelle Gass, die seit 2024 neue Chefin bei Levi's ist, sei stolz darauf, dass die Stücke «momentan überall auf der Welt mächtig angesagt sind», sagte sie unlängst in einem Interview. Sie fühle sich «geehrt», dass ihr Label auch Erwähnung auf Beyoncés neuem Album findet, etwa im Song «Levii‹s Jeans», den sie mit Popstar Post Malone (28) aufgenommen hat. Darin singt sie unter anderem «Boy, I›ll let you be my Levi‹s jeans. So you can hug that ass all day long» – zu Deutsch: «Junge, ich lass dich meine Levi›s Jeans sein. Damit du den ganzen Tag lang diesen Hintern umarmen kannst.»