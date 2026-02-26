Beyoncé und Jay-Z: Umzug nach England soll geplatzt sein

Eine Quelle sagte dem Blatt zufolge: «Der Kauf dieses Grundstücks durch Beyoncé und Jay–Z war das Gesprächsthema Nummer eins in den Cotswolds.» Die Anwohner hätten sich bereits auf die neuen berühmten Nachbarn gefreut. Die werden wohl aber nicht kommen. «Das Grundstück, das sie ins Auge gefasst hatten, ist noch immer nicht verkauft», heisst es von dem Insider weiter. Ein anderes Paar habe Interesse gezeigt. «Es handelt sich um ein hochwassergefährdetes Gebiet, was die Pläne sicherlich gedämpft hat – insbesondere angesichts der starken Regenfälle im letzten Monat», so die Quelle.