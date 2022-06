Beyoncé veröffentlicht wohl überraschend neuen Song

Ihre Fans fiebern neuer Musik von Beyoncé (40) entgegen. Bereits in wenigen Stunden könnte nun überraschend ein frisches Lied der Sängerin erscheinen. In der Twitter-Bio des Megastars ist aktuell lediglich «6. Break My Soul» und die Zeitangabe «midnight ET» zu lesen. Die Vermutung liegt nun nahe, dass damit der sechste Song eines neuen Albums gemeint ist, der gegen 06:00 Uhr morgens deutscher Zeit am Dienstag als Single erscheinen soll.