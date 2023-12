Beyoncé versetzt Fans mit Überraschungsbesuch in Ekstase

Mit ihrer spektakulären «Renaissance World Tour», die sie durch Nordamerika und Europa führte, feierte die US–Sängerin Beyoncé (42) im Jahr 2023 einen riesigen Erfolg. Nur wenige Wochen nach der letzten Show brachte sie für alle, die nicht dabei sein konnten, ihre Konzert–Doku «Renaissance: A Film by Beyoncé» in die Kinos – allerdings vorerst nur in den USA und einigen anderen ausgewählten Ländern. Nun lief der Film unter anderem auch in Brasilien an – und die Sängerin liess es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen.