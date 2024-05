Eine von 40 Berühmtheiten

Beyoncé wird in französisches Wörterbuch aufgenommen

Beyoncé hat etwas geschafft, was nicht vielen Menschen gelingt: die Franzosen so von sich überzeugen, dass sie sie offiziell in ihren Wortschatz aufnehmen. In einem traditionellen Wörterbuch wird die Amerikanerin nun mit ihrem Namen gelistet.