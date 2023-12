Sie lebte dort, bis sie fünf war

Beyoncés Elternhaus ging an Weihnachten in Flammen auf

Keine schönen Nachrichten für Superstar Beyoncé an Weihnachten: In der Nacht zum 25. Dezember ist in ihrem Elternhaus in Houston ein Brand ausgebrochen. Sie lebte dort bis sie fünf Jahre alt war.