Beyoncés Konzertfilm zur «Renaissance»-Tour feiert umjubelte Premiere

«Renaissance: A Film By Beyoncé» startet am 1. Dezember weltweit in den Kinos, und ist nach Taylor Swifts (33) «Taylor Swift: The Eras Tour» der zweite hochkarätige Konzertfilm eines aktuellen Superstars, der in diesem Jahr für Furore sorgen könnte. Beyoncé selbst lief bei ihrer Premiere übrigens nicht über den silbernen Teppich, sah sich jedoch gemeinsam mit dem übrigen Publikum den Film über ihre Renaissance World Tour im Kinosaal an.