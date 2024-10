Beziehung offiziell: Enissa Amani stellt ihren Ehemann vor

«Deine Frau zu sein ehrt mich»

Im weiteren Text schwärmt Enissa Amani ausführlich von ihrem Ehemann und bezeichnet ihn unter anderem als ihre starke Schulter und ihren Fels in der Brandung. «Deine schöne Seele, deine Ruhe, dein ‹Agha›–Charakter ist eines meiner grössten Geschenke im Leben. Deine Frau zu sein ehrt mich in einer Weise, für die ich keine Worte habe», so die Schauspielerin. Ihr Partner sei demütig, reflektiert und arbeite hart an seinen Zielen und seiner Karriere.