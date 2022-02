Beziehung zu Mitarbeiterin: CNN-Chef Jeff Zucker tritt zurück

Jeff Zucker (56) hat seinen Rücktritt als Chef von CNN Worldwide erklärt. Er gab am Mittwoch (2. Februar) bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung von seiner Position zurückgetreten ist. Der Rücktritt ist die Folge einer Befragung Zuckers im Rahmen von Untersuchungen über die Zeit des Moderators Chris Cuomo (51) bei dem Nachrichtensender. Dieser wurde im Dezember 2021 entlassen, da er seinen Bruder Andrew Cuomo (64), Ex-Gouverneur von New York, in dessen Missbrauchsskandal unterstützt habe, sich zu verteidigen.