Beziehungsdramen und Babywünsche im ersten «The Kardashians»-Trailer

«Keeping Up with the Kardashians» wurde nach knapp 14 Jahren eingestellt, die letzte Folge im vergangenen Sommer ausgestrahlt. Auch in der neuen Sendung des Kardashian/Jenner-Clans soll es offenbar keine Tabus geben. In dem Clip spricht Kylie Jenner (24) unter anderem über ihre Schwangerschaft. Anfang Februar war das zweite Kind der jungen Unternehmerin und des Rappers Travis Scott (30) zur Welt gekommen.