Bezos-Ex MacKenzie Scott spendet 400 Mio. Dollar an Obdachlosenhilfe

Die mächtigste Frau der Welt

Ende 2021 hat das «Forbes»-Magazin MacKenzie Scott, die seit März 2021 mit dem Lehrer Dan Jewett verheiratet ist, zur mächtigsten Frau der Welt gewählt. Den ersten Platz habe sie sich laut «Forbes» verdient, weil sie einen neuen Umgang mit Reichtum fordert und vorlebt. «In einer Zeit, in der Milliardäre wie ihr Ex-Mann in den Weltraum geflogen sind, nutzt Scott ihr enormes Vermögen, um nicht nur gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die gute Arbeit leisten, sondern auch, um die Art und Weise, wie Reichtum und Macht in diesem Land angehäuft werden, in Frage zu stellen.» Sie gilt zudem als die drittreichste Frau der Welt. Mit Bezos war sie von 1993 bis 2019 verheiratet.