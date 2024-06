«Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger»: Flüsse-Staffel wird verschoben

Eigentlich wäre am heutigen Montag (3. Juni) die sechste Staffel der erfolgreichen TV–Reihe «Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger» (seit 2019) gestartet. Für die sechs neuen Folgen hatten die beiden Eberhoferkrimi–Stars Sebastian Bezzel (53) und Simon Schwarz (53) sechs bayerische Flüsse bereist. Unter anderem besuchen sie in der zweiten Episode über die Isar die Wasserwacht in Landshut und lassen sich bei strahlendem Sonnenschein von den Ehrenamtlichen aus dem Fluss retten...