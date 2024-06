Bianca Heinicke bestätigt offiziell neue Beziehung

Heinicke zog sich in den sozialen Medien zurück und meldete sich schliesslich Anfang 2024 wieder auf Instagram zu Wort. «Über zehn Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmass als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte», erklärte sie zum Jahreswechsel unter anderem in einem langen Beitrag.