Bianca Heinicke überrascht mit neuem Podcast

Bibi und Timothy Hill gehen auf Live–Tour

Mit den ersten zwei Folgen hat das Paar auch direkt eine Live–Tour angekündigt. «In ausgewählten gemütlichen Podcast–Lounges in ganz Deutschland tauchen wir mit euch tief in die philosophischen Gewässer ein und lassen uns von euren Fragen und Gedanken leiten. Es erwarten euch spannende Diskussionen, intensive Themen und natürlich jede Menge Gelegenheiten zur Interaktion», heisst es auf der Website des Podcasts. Am 21. Oktober tritt das Paar in Köln auf, am 28. Oktober in Berlin, am 30. Oktober in München, am 11. November in Frankfurt und am 12. November in Hamburg.