Biathlon-Legende Laura Dahlmeier: Kurpark trägt jetzt ihren Namen

Dahlmeiers Mutter Susi zeigte sich tief berührt: «Ich empfinde es als grosse Ehre, dass die Marktgemeinde Garmisch–Partenkirchen den Park nun praktisch der Laura widmet. Das ist eine unheimlich schöne Geste.» Auch Maurer fand klare Worte: «Sie fehlt in erster Linie natürlich ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Sport– und Bergkameraden, ihren zahlreichen Fans, ihren Kollegen. Auf den Punkt gebracht: Ein Grossteil der Bevölkerung vermisst die Laura.» Die Biathlon–Übertragungen im ZDF seien ohne sie als Expertin nicht mehr dasselbe, ergänzte er dem Bericht zufolge.