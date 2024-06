Bieber-Baby an Bord: Justin Bieber zeigt Haileys Babybauch

Regelmässige Babybauchbilder für die Fans

Justin und Hailey Bieber gaben die Schwangerschaft am 9. Mai mit einem romantischen Video bekannt. Seitdem hält das Paar seine Fans mit regelmässigen Schnappschüssen auf dem Laufenden. Das Model präsentiert immer wieder stolz seinen Babybauch und schreckt auch vor freizügigen Schwangerschaftslooks nicht zurück. Am Vortag von Justins Post teilte die werdende Mama ihrerseits mehrere Bilder auf Instagram, die sie in einem hautengen beigen Kleid zeigen.